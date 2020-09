VIDEO / Opération "Feindy": Une enveloppe de 350 millions de FCfa dégagée pour sauver les sinistrés

L'opération Fendy a été lancéé ce lundi. Le Gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall évoque le dispositif à mettre en place pour l'évacuation des eaux de pluie.



Accompagnés de plusieurs autorités locales et d'autres services, il annonce le démarrage des travaux dans les plus brefs délais. Et, environ 160 millions de FCfa, destinés aux structures sanitaires seront distribués.



Ainsi, le Gouverneur, promettant un relogement temporel des sinistrés rassure de la disponibilité du matériel et de la nourriture pour un temps bien déterminé.



Une enveloppe de 300 à 350 millions de FCfa à été dégagée pour soutenir ces sinistrés des inondations. Et ces prévisions, précise-t-il, pourraient être revue à la hausse. Puisque, 7358 sinistrés ont été répertoriés dans la région de Dakar. Mais, des enquêteurs sont engagés pour le toilettage du fichier.



L'opération fendy se fera entre 10 et 15 jours. Mais, il prévient avoir une pensée bien précise à l'ouverture des classes.