VIDEO - Ousmane Noël Dieng: "Kaolack a besoin d'un jeune maire intellectuel et technocrate" Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 11:33

Président du mouvement MJK/DFS, Ousmane Noël Dieng était au chevet des populations de Kaolack pour les préparatifs de la fête de Korité. Le souteneur de l'ex-ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie Diène, Farba Sarr a offert un important lot de denrées alimentaires (oignons, pommes de terre, plus de 300 poulets..) aux nécessiteux.



Prenant la parole, M. Dieng a invité le Chef de l'Etat Macky Sall à soutenir la candidature de son leader pour les élections locales à venir. Car dit-il, Diène Farba Sarr n'est animé que par le désir de développer la capitale du Saloum et d'aider les populations. "C'est grâce à notre mouvement que l'APR a gagné les élections à Kaolack. Diène Farba Sarr fait partie de ses compagnons de première heure", a-t-il soutenu.

