VIDEO - Oussouye: Le Mouvement Calasanz au chevet des pensionnaires de l'orphelinat de Kabrousse

Oussouye: Le Mouvement Calasanz au chevet des pensionnaires de l'orphelinat de Kabrousse

Dans son programme annuel, le Mouvement Calasanz, qui regroupe des jeunes et des adultes sous l'encadrement des Pères Piaristes, a procédé à une remise d'un important don aux enfants de l'orphelinat de Kabrousse, dans le département d'Oussouye. Cet orphelinat ne bénéficie pas de fonds directs, a expliqué la Soeur Régina Sagna, mais de gestes pareils et surtout, de l'appui de leur hiérarchie.

Ces enfants sont sous la responsabilité de religieuses très dynamiques. Cette action sociale du Mouvement Calasanz a été bien saluée par les soeurs, les enfants et par le roi d'Oussouye, Sibilumbaï Diédhiou.