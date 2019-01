VIDEO - Pape Amadou Sarr : "La DER a déjà mis plus d'un milliard de francs Cfa à Kaolack" Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019 à 11:04 | | 0 commentaire(s)| Produire un sel de qualité, certifié et labélisé pour la consommation nationale et l'exportation, tel est l'objectif que se sont fixés les acteurs industriels du Sine-Saloum. Au cours d'un atelier avec ces derniers, le Délégué général à l'Entrepreneuriat rapide, Pape Amadou Sarr a annoncé avoir déjà financé des groupements à hauteur de 50 millions de nos francs.



