VIDEO - Pharmacie Fadilou Mbacké: Le film de l'agression du pharmacien par le Commissaire Sangaré

Le dégoût est à l'aune du sentiment d'injustice qui a étreint toute personne qui a visionné la vidéo. Et à l'origine de la chienlit qui a eu lieu à la pharmacie Fadilou Mbacké, on trouve le Commissaire Sangaré. Ses hommes qu'il a fait venir, ont violenté et menotté le Dr? Cheikhouna Guèye, coupable du délit d'avoir refusé de lui vendre un médicament sans ordonnance. Le monde s'effondre !



Refus de la pharmacie…



Alors qu’il était venu acheter un médicament à la pharmacie, qui n’est vendu que sur présentation d’une ordonnance, le refus du Dr. Cheikhouna Gaye a fait sortir le commissaire Sangaré du chemin de la retenue, le menant dans celui des insultes et autres insanités que la décence interdit de proférer.



Témoignage du Dr Guèye…



« Il est venu acheter un médicament à la pharmacie. Je lui ai répondu qu’on ne le vend pas sans ordonnance. Il m’a dit d’accord, je vais ramener l’ordonnance. Il est revenu par la suite, sans l’ordonnance, en proférant des menaces, me taxant d’impoli, d’idiot etc… Je lui ai renvoyé ses propos », confie le pharmacien.



Agression policière…



N’ayant pas dévoilé son identité et statut aux pharmaciens, le commissaire est sorti prendre son téléphone pour appeler ses éléments, qui sont venus menotter le Dr. Cheikhouna Gaye, dans l’exercice de sa profession.



« Il ne portait pas sa tenue et n’avait nullement révélé son identité. Par la suite, il a appelé des forces de l’ordre, qui sont venus m’agresser, me menotter et saccager la pharmacie », renseigne le pharmacien.



Lecture



Quelle doit être la réaction de la hiérarchie policière face à ce désordre semé par ceux-là même qui sont censés être formés pour faire respecter l’ordre ? Car, l’exercice de la citoyenneté doit primer sur l’exercice de la fonction, laquelle, dans un Etat de droit, ne doit point faire oublier ses devoirs, au point de vouloir faire faire dans l’illicite. Dr Guèye a été arrêté pour avoir respecté son serment de pharmacien. Dans quel Sénégal sommes-nous censés vivre ?



