VIDEO - Politique: Wilane chambre l'opposition et interpelle Macky Sall Le Maire de Kaffrine demande à l'opposition de reconnaître la victoire nette et claire de Macky Sall. Abdoulaye Wilane pense que l'opposition doit se faire à l'idée que Macky Sall a été réélu. A ce propos, le maire socialiste invite le président à tout faire, pour ne pas décevoir les jeunes qui l'ont massivement plébiscité le 24 février passé.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos