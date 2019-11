VIDEO - Popenguine: Marche des populations contre le futur port de Ndayane

Ce mardi encore les populations de Popenguine, Ndayane et autres villages riverains ont sonnés la mobilisation pour dire non aux 600hectares que l'État du Sénégal veut leurs prendre encore pour la construction du futur port qui devrait s'étendre sur 444 hectares au départ….

Face à la presse ce mercredi, ces populations estiment que la superficie qui a été prévue pour accueillir l'infrastructure est largement supérieur à celle annoncée par les autorités au début.

Selon Omar SENE membre du comité d'initiative la lutte va continuer et veulent rencontrer directement le chef de l'État pour une discussion sérieuse autour de ce projet car ils soupçonnent des prédateurs foncier qui veulent faire main basse sur leurs terres et mettent en garde les autorités….



LERAL.NET MBOUR