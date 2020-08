VIDEO/Pour booster leurs énergies et se refaire une santé mentale: Les jeunes refusent de se priver d’une dose de café ou de « Wash » Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 19:16 | | 0 commentaire(s)| Les points de vente du café chaud et du wash sont très fréquentés par une franche de la jeunesse. Ces derniers, très accrocheurs à leurs doses matinales ou mi-journées font une ruée vers lesdits points, installés dans différents quartiers de la capitale. Les gestionnaires de ces points de vente de Café Chaud et de Wash se rivalisent d’ardeur. Grand reportage…

Leur idéal, découvre-t-on, est de séduire de par la qualité de service pour mieux retenir la clientèle. Chacun d’eux, a sa façon spécifique de composer ce produit, tant convoité. Leral TV, faisant une incrustration dans cet univers a découvert les merveilles de ces entrepreneurs, inspirés par la conjoncture actuelle du pays qui occasionne l’apparition de nouvelles activités commerciales.



Ainsi, il a été constaté que plusieurs jeunes, après les heures de travail, refusent de se priver d’une dose de café ou de « Wass » pour booster leurs énergies et se refaire une santé mentale. L’ambiance retrouvé au point chaud, appelé « Karbala », un lieu choisi pour prendre du chaud en est une illustration. Sur ce point, très fréquenté, le gestionnaire, s’affaire autour de son commerce, sert en permanence à ses clients du Café et du « Wass » de qualité. Son produit, dit-il, est fait à partir de plantes locales naturellement préparées pour obtenir un goût spécial.



Ce vendeur, accroché par Leral TV, expliquant les origines de son produit, estime avoir sa spécificité. Etant dans ce métier depuis près d'un an, il encourage les jeunes à entreprendre dans différents domaines de la vie. D'après lui, l'Etat ne peut pas tout faire. Son regret est d’avoir accusé du retard à s'investir dans la vente du Café Touba et « Wass ».



Juste à l’approche du magal de Touba, il recommande à ce que les fidèles mourides se rendent à la ville sainte, tout en respectant les mesures barrières. Cherchant à percer le mystère du café chaud et Wash, un autre revendeur de ce liquide très prisé, retrouvé à Yoff Diamalaye, trouve le café détient une pluralité de vertus.



Idem, Fallou Café, se rappelant des injonctions de son père qui lui sert au quotidien de viatique. Il trouve que seul le travail paye. Etant mouride, il dit être tout temps en alerte sur les recommandations de son marabout.



Non loin, Abdou, un autre vendeur de « Wass », trouvé à Ouest-Foire, se dit être l'inventeur de ce liquide tant consommé par des jeunes. Et, il se dit fière de voir aujourd'hui, beaucoup d'autres jeunes s'inspirer de lui pour devenir à leur tour des entrepreneurs.





