VIDEO: Prière Salatou Tasbih édition 2020 célébrée à Siyer Arrondissement de Keur Momar Sarr

Dimanche 22 Novembre 2020

La prière de Salatou Tasbih, édition 2020 a été célébrée à Siyer, Arrondissement de Keur Momar Sarr. Amir Insa Niang a appelé les jeunes à plus de patience et de volonté. Mais aussi, à éviter les pirogues de fortune qui font perdre des vies à la jeunesse. L'érudit a estimé que la pauvreté est la source tous les maux d'une société. Et présentement, il reste d'avis que seule la prière pourra éradiquer le mal qui sévit dans le monde.