VIDEO - Programme d'appui sectoriel Covid-19, la région de Matam reçoit son enveloppe Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juin 2020 à 14:11 | | 0 commentaire(s)| En perspective de la tournée nationale de Mme Zahra Iyane Thiam Diop , Ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire dont l'objectif est de prêter main forte aux acteurs de son département touchés par la crise causée par la pandémie de la Covid-19, c'est la région de Matam qui, ce mardi, a reçu la délégation de Mme La Ministre. Occasion saisie par les différentes parties prenantes, pour échanger sur les problématiques du secteur.

Après les étapes de Dakar et de Thiès, c'est au tour de la région de Matam de bénéficier du programme d'appui sectoriel Covid-19 qui en collaboration avec la poste, vise à financer les mutuelles d'épargne et de crédit , et de subventionner les acteurs de l'économie sociale et solidaire.



Sur les 800 millions dégagés par Le Président Macky Sall et le ministère à travers respectivement la force Covid-19 et le fond d'appui à l'économie sociale et solidaire, la région en a bénéficié la somme de 57.900 000 F.CFA dont un fonds de crédit de 30 000 000 F CFA, au profit de la MEC BAMTAARE et un fonds de subvention de 27 900 000 F CFA, au profit des acteurs de l’Economie sociale et solidaire . Un montant que les bénéficiaires ont jugé très important car disent-ils , est venu à son heure où les mutuelles et les acteurs se sont retrouvés après 3 mois de crise ,dans une situation alarmante.



En marge de la cérémonie de remise des chèques, La Ministre en a aussi profité pour lancer un message de sensibilisation aux différents acteurs de la microfinance . Nous ne devons en aucun cas baisser les bras parce que le virus est toujours présent au Sénégal, et qu'il appartient à chacun de nous de prendre ses responsabilités afin d'éviter la propagation de la maladie en respectant les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et de faire le port de masque une habitude dans notre vécu quotidien, a lancé Mme La Ministre.

Accueil Envoyer à un ami Partager