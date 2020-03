VIDEO- Promesse de Kara à Macky Sall: "Le Coronavirus ne va pas durer au Sénégal"

Le marabout et homme politique, Serigne Modou Kara Mbacké, fait partie des personnalités reçues, ce mardi, par le président de la République, Macky Sall, en vue de débattre sur les voies et moyens de lutter contre le coronavirus.



Occasion choisie pour le leader du Pvd, de rassurer le chef de l'État. "J'ai clairement dit au Président que le virus ne va pas durer au Sénégal. Tous les religieux sont en train de prier, surtout moi", a notamment rassuré le président du mouvement "Bamba Fepp" à la suite de son audience.



Kara de jurer que cette maladie est une volonté divine. À ce titre, il a appelé les Sénégalais à respecter les règles d'hygiène édictées par le autorités médicales.



"Il faut suivre les directives de l'État. A cet effet, nous demandons aux citoyens, surtout les jeunes, de respecter les instructions du Président Macky Sall. Il faut suivre ses orientations et sur ce plan, tous les Khalifes ont respecté les consignes", a suggéré le marabout.