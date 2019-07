VIDEO: Queen Biz brise le silence après sa bagarre avec Jahman X-Press

Nous avons vu hier une vidéo d’une altercation entre Queen Biz et Jahman X-Press. Les deux chanteurs ont eu un échange houleux après la victoire du Sénégal contre le Kenya.



Cette vidéo est devenue virale et a fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd’hui, Queen Biz réagit sur son compte Instagram pour apporter des précisions sur cette « bagarre ». On dirait qu’il s’agissait d’une mise en scène pour faire le buzz.



« Nouveau Clip de @jahmanxpress Coming Soon.Ayyy rééé ba tasss😂😂😂 » , écrit la chanteuse.