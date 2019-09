VIDEO - Rappel à Dieu des détenus : Dip Doundou Guiss assène ses vérités au Ministre

Après le rappel à Dieu des deux détenus de la maison d’arrêt et de correction de Rebeus, Dip Doundou Guiss se prononce sur l’affaire. Le rappeur dénonce les mauvaises conditions des détenus et appelle les autorités à prendre des mesures. Dans cette vidéo, il déprécie les propos ci-dessous du ministre de la Justice sur cette affaire : « J’ai tenu à aller voir la chambre la plus difficile. Et j’ai été frappé par la dignité de ceux qui sont dedans. Ils vivent des conditions extrêmement difficiles. Ils ont juste exposé des problèmes matériels ».



Et d’ajouter : « Pour l’essentiel, ils ont demandé à ce qu’on fasse attention aux installations électriques. Parce qu’ils ont peur que ce qui s’est passé dans la chambre 11 se renouvelle ailleurs. Pour l’essentiel, ils ont tous dit qu’au niveau de leurs relations avec les gardes et l’alimentation, ils sont extrêmement bien traités. Ils ont même applaudi les gardes pénitentiaires qui nous ont accompagnés ».