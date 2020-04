VIDEO - Rassemblements, bousculades, risques: quand les mesures prises pour le transport, posent problème chez les bus Tata Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 00:43 | | 0 commentaire(s)| D’abord une foule qui s’assemble sur un même lieu, ensuite une course de vitesse vers un bus, des hommes et femmes qui se coincent dans des portes d’entrée, des jeunes qui passent par les fenêtres pour avoir une place..., voilà le scénario qui s’offre dans certaines stations de bus Tata.

Depuis plus d’un mois avec les mesures de sécurité prises par les autorités contre le COVID-19, la population dakaroise vit un énorme calvaire.



Obligés de de s’agglutiner pendant des heures dans des stations ou garages des bus Tata qui n’ont le droit de transporter que 12 ou 14 personnes, hommes et femmes patientent en attendant de rares bus qui acceptent de les transporter.

Mais souvent dans certaines stations, comme celle sur cette vidéo, c’est de façon désorganisée, avec à l’approche de ces cars une course pour avoir une place, sans égard pour les femmes ou personnes âgées.

Les Transpteurs disent travailler à perte et les chauffeurs ne sont plus payés car la compensation promise par l’Etat tarde à se matérialiser.



Modou Dièye, un des acteurs de AFTU sidéré face à cette cacophonie se demande « Que faire ? »

La balle est dans le camp de l’Etat !





Accueil Envoyer à un ami Partager