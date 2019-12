VIDEO - Regardez Ama Baldé en pleine préparation physique de son combat face à Modou Lo ! Ama Baldé a entamé la préparation de son combat face à Modou Lo. Le fils de Falaye Baldé est très motivé à affronter l’actuel roi des arènes.





Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019 à 11:33

Modou Lô et Ama Baldé ont déjà démarré les entrainements depuis quelques mois. Leur combat récemment ficelé par Luc Nicolaï, ces deux adversaires sont à fond dans la préparation de ce duel. Ainsi, le fils de Falaye Baldé se rend régulièrement en salle et commence à retrouver sa forme physique d’antan.



Le roi des arènes aussi a entamé sa préparation et ne va pas se laisser faire. Les amateurs auront un derby Pikine vs Parcelles Assainies. Même si le promoteur Luc Nicolai a actuellement des problèmes, certains acteurs comme son fils ou encore Khadim Gadiaga estiment que le combat aura bel et bien lieu.

