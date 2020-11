VIDEO - Rentrée des classes 2020-2021 / Après 7 mois de vacances pour certains: Elèves et parents se prononcent ... Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 18:50 | | 0 commentaire(s)| L’école sénégalaise rouvre ses portes. Les parents d’élèves et autres apprenants se ruent vers divers établissements du pays. Certains y vont pour renouveler leurs inscriptions et d’autres, pour récupérer des documents administratifs, nécessaires pour un transfert vers d’autres établissement. Leral TV a fait dans le cadre de ses reportages, un déplacement au Lycée Sergent Malamine Camara pour s’imprégner des réalités de l’ouverture des classes. Dans l’enceinte de ce lycée, les parents, accrochés n’ont pas manqué d’exposer les difficultés rencontrées à pareil moment de l’année académique. N’empêche, ils se disent être dans les dispositions d’accompagner leurs progénitures. Conscient de l'importance des études, certains élèves restent d'avis que les 7 mois sans cours de l'année passée pourraient ne pas avoir d'impact sur eux. Il suffit, disent-ils, que les professeurs s'y mettent à temps et que les parents trouvent des moniteurs ou répétiteurs à domicile, pour faciliter les études.



