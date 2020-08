VIDEO/ Reportage: Exposées à la pollution chimique, Mbao réclame la délocalisation des ICS

La presence des Industries chimiques du Sénégal n’est pas bien appréciée à Mbao et environs. Ladite entreprise expose les populations riveraines à de multiples maladies. Ces populations constatent que les ICS ne jouent pas un franc-jeu avec les autochtones. Puisque, les responsables des ICS pour accomplir ce sale besogne, attendent régulièrement la tombée de la nuit pour ouvrir les vannes afin de libérer la chaleur de l'amoniac.



Après la liberation de ce produit dans l'air, il a été constaté que les populations se montrent plus faibles et peinent à résister à l'odeur. Ayant assez supporté l’oppression des ICS, ces populations promettent de prendre leur responsabilité si, l'affaire continue.



Présentement, les residents de Petit Mbao, de Mbao Peulh sont dans une perspective d’assiéger les ICS pour sévir afin de vivre une vie paisible sans danger. Ce faisant, elles interpellent le Président de la République pour trouver une solution définitive. Conscientes des dangers, elles énumèrent les maux de leur communauté, dont les problèmes de vision, d'avortement, des diarrhées etc.



Ces désoeuvrées rappellent avoir tenu plusieuurs rencontres avec des autorités des ICS. Mais, ces rencontres n'ont rien donné. En dehors du cimetière, les ICS n'ont rien investi dans la localité. Elles s’estiment, dit-on, malheureuse face à cette situation. Face à ce calvaire aux allures de torture, Mbao décide de réagir pour éviter le pire, c’est à dire une explosion mortelle, devant ravager toute la population de cette localité.



Et, vivant sous le bombardement chimique des ICS, elles se réveillent matinalement avec des douleurs multiples. La pollution de ces produits chimiques, composés d'acides et d'amoniac, perturbe totalement leur quiétude.



Sous ce registre, les populations de Mbao demandent tout bonnement une délocalisation des ICS ou des habitations. Après, l'Etat pourra implanter à la place des arbres pour redynamiser la vie.