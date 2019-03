VIDEO : Revivez le Talatay Nder des Linguères du Walo de 1819 Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 22:02 | | 0 commentaire(s)| Voilà un fait particulièrement tragique resté longtemps dans la mémoire des Sénégalais. L’histoire des femmes de Nder qui, un mardi du mois de novembre 1819, se sacrifièrent collectivement pour ne pas tomber entre les mains d’esclavagistes maures.

HOMMAGE DU DOCTEUR MASSAMBA GUEYE AUX FEMMES DE NDER

Merci à toi Femme du Sénégal, d’Afrique et d’ailleurs!

D’ailleurs, je n’attendrais pas

Le 8 mars pour te rendre hommage

J’ai une date parmi les plus mémorables pour le faire

Je dirai Nder et l’honneur des femmes sera sauve.

Je te remercie, Femme, d’avoir eu le courage ce 07 mars 1820 dans la WALO de dire non!

Je te remercie, Debbo, d’avoir refusé

Que ton corps soit le joué des hommes assoiffés de sang et de viol!

Femme de Nder, Jigéen, au nom de l’honneur

Tu as préféré te sacrifier

Te regrouper avec tes sœurs

Pour ton corps brûler vif

Dans une case, face à l’invasion humiliante de l’ennemie

Qui désirait comme le colonel Julien Désiré Schmaltz les riches

Terres agricoles du Walo.

Je chante

Linguére Faatim Yamar Xuryaay Mbóoj

Mère de Linguére Njëmbët Mbóoj

Mère de Linguère Ndate Yàlla

je te chante Faatim Yamar Xuryaay Mbóoj

Toi qui a vengé la fracture du

Brack Amar Faatim Borso MBÓOJ

« Surpris alors qu’il tenait un conseil du trône le jour du « Mbettum Caagar » »

Femmes du Walo n’est-ce pas vous qui avez vengé ce jour-là

Les chefs de guerre?

Les noms me reviennent

le Diawdine Madiaw,

Xor Aram Bakar DIAW

Moussé Sarr Fary DIOP

blessés!

N’est-ce que vous avez vengé

Mangas Boubacar Daro MBodji.

N’est-ce pas vous qui avaient honoré

La Mort des chefs tués:

Ah,le Mahlo N'Diack-N'Dongo Diaw ,

Ah, le Maalo Ndiack Ndongo DIAW,

Ah, le Beur-Ti Yérim-Salma DIOP.

Votre sacrifice, femmes de Nder

Nous a fait accepter avec dignité

Les vingt-six autres morts

Habitants surpris-tués.

Femmes de Nder vous avez

Soulagé de la souffrance de

Ceux qui furent en captivité en Mauritanie.

Vous avez effacé la honte de

L’exil forcé

De la captivité

Chez les ennemis du grand griot

Mbaïde Faapenda Cuun JÓOB.

Non, je n’attendrai pas le 08 mars pour célébrer la Femme

J’ai le 07 mars 1820 ancré dans la mémoire!

J’ai le mardi de Nder, Talaatay Nder

Ce jour qui vit les femmes de Nder

Unies dans l’honneur et la dignité

Se regrouper dans une case

Pour se brûler vives

Contre le viol programmé

Par l’ennemi.

Je te chante comme

T’a chanté si merveilleusement

Mon frère Amadou Bakhaw DIAW

Dont le merveilleux hommage est

L’os et la chair de mon hommage.

Vos petits enfants sont sur vos traces

Elles ont en elles ces marques de la fierté

Elles ont en elles cette de dignité.

Jaa-jef jigéen!

Jaraama Débbo!

Jokonjal Femme!

Dr Massamba Guèye



