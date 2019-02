VIDEO - Saint-Louis: Quand Macky Sall évoque Coumba Ndar pour designer Marième Faye Sall Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 08:03 | | 0 commentaire(s)| La ville natale de la Première dame Marième Faye Sall a reçu ce lundi la caravane du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet, une grande mobilisation a été réservée à Macky Sall. « J’ai vu une très forte mobilisation à Touba et à Louga, mais celle de Saint-Louis est exceptionnelle », lance Macky Sall qui, pour railler ses adversaires, ajoute : «j'ai dit à Ousmane Tanor Dieng, nous deux, à chacun sa Saint-Louisienne, Ousmane Tanor Dieng et moi avons chacun une Coumba Ndar et je conseille aux autres (adversaires) de venir prendre ici une Coumba Ndar ».

