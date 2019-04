VIDEO - Sara flashe t-elle sur Momo "Pod et Marichou" ? Regardez... Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019 à 19:17 | | 0 commentaire(s)| Plus connue sous le nom de Sonia, Sara de la série "Pod et Marichou" ne ravale pas sa fierté pour sa participation dans la série phare. Au micro de Leral, l'ex-actrice de la série Nafi révéle ses moments magiques lors des tournages, citant sa dernière séquence avec Momo, comme l'une des plus marquantes.



