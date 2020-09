VIDEO/ Scandale à la Mairie de Ndindy: Mara Diop, Conseiller municipal et Attaché de Cabinet du Ministre Dame Diop promet de traduire le Maire Cheikh Seck à l'OFNAC Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 22:22 | | 0 commentaire(s)| L'Attaché de Cabinet du Ministre Dame Diop, Mara Diop, dans un entretien accordé à Leral TV, n'a pas été tendre avec le Maire de Ndindy, Cheikh Seck. Conseiller municipal à la Mairie de Ndindy, Monsieur Diop a jugé scandaleux le bilan de l'actuel Maire qu'il accuse d'avoir détourné les 50 millions de FCfa de BCI santé et les 5 millions de FCfa pour l'adduction d'eau de différents villages.

Il a ainsi , promis de saisir l'OFNAC pour éclairer l'utilisation de ces fonds. Entre autres questions, il est revenu sur le troisième mandat du Président Macky Sall et la dernière sortie d'Ousmane Sonko sur les inondations... regardez





Accueil Envoyer à un ami Partager