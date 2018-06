VIDEO -Sénégal-Corée du Sud (2-0) : Le but sur pénalty de Moussa Konaté Après quatre matches de préparation du Mondial sans victoire, le Sénégal a battu la Corée du Sud en amical, ce lundi à Salzbourg, en Autriche. D'après des médias spécialisés, les Lions se sont imposés grâce à un but contre son camp coréen (54e) et un pénalty transformé par Moussa Konaté (89e).



C'était le dernier test des Lions avant leur premier match de Coupe du monde, contre la Pologne, le 19 juin (groupe H). La rencontre s'est tenue à huis- clos, à la demande des deux entraîneurs. Avant la Corée du Sud, en amical, le Sénégal a enregistré trois nuls (Ouzbékistan, 0-0, Bosnie, 1-1, et Luxembourg, 0-0) et une défaite (Croatie, 1-2).



Le Onze de départ des Lions :

Khadim Ndiaye - Moussa Wagué, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly - Cheikh Kouyaté, Alfred Ndiaye, Ismaila Sarr, Sadio Mané - Mbaye Niang, Diafra Sakho. Seneweb

