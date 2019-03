VIDEO - Serigne Babacar Mbacké défend la victoire de Macky Sall et cogne Idy, Sonko, Madické et Issa Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 09:33 | | 0 commentaire(s)| Responsable politique de la coalition Benno Bokk Yakaar à Touba Ndorong, Serigne Babacar Mbacké savoure déjà la victoire de Macky Sall au premier tour. Invitant les jeunes à ne pas suivre l'opposition qui menace de descendre dans la rue, M. Mbacké s'en est pris aux quatre adversaires de son candidat. D'après lui, Idrissa Seck ne peut plus être Président de la République du Sénégal. Quant à Ousmane Sonko qui a tout l'avenir devant lui, il l'a invité à attendre la présidentielle de 2024. Concernant Me Madické Niang, il lui a conseillé d'enfiler à nouveau sa robe d'avocat pour aider les populations qui ont maille à partir avec la justice. Avant de terminer sur Issa Sall à qui, il a fait savoir qu'il n'y a eu aucune fraude.



Accueil Envoyer à un ami Partager