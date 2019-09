VIDEO - Serigne Mountakha Mbacké reçoit Serigne Pape Malick Sy

Le messager de Serigne Mbaye Sy Mansour, en voyage en France, a rendu un vibrant hommage à la communauté mouride pour la réalisation de Massalikul Jinan, avant de magnifier les liens fraternels entre Serigne Touba et El Hadji Malick Sy et leurs différents héritiers. Il s’est engagé à raffermir les relations étroites entretenues par Touba et Tivaouane. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a apprécié à sa juste valeur ce déplacement et a prié pour son hôte.