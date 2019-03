VIDEO - Seydina Limamou Laye: L'histoire d'un érudit comme jamais contée

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2019 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

C'est avec beaucoup de maîtrise que Seydina Laye Diop est revenu sur les grands moments de la vie et l'oeuvre de Seydina Limamou Laye. Le Mahdi, dont on va célébrer l'Appel pour la 139e fois, les 5 et 6 Avril, était un homme qui a marqué son époque à tout point de vue. Ayant marqué ses contemporains, il laisse à sa descendance un grand héritage religieux, perpétué aujourd'hui par ses fils et petits-fils.