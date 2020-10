VIDEO / Sinistrés de Keur Massar: Ndèye Saly Diop Dieng apporte un réconfort, un soutien moral et financier de taille Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 19:04 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng a visité le site d'hébergement des sinistrés des inondations de Keur Massar. Ces dernières s'estiment heureuses d'être bien logées, nourries et entretenues. D'après les hébergés, c'est l'Etat qui assure la dépense quotidienne. N'empêche, il y a le soutien de bonnes volontés. Le gouvernement ayant injecté près de 13 milliards de FCfa, travaille pour le retour des sinistrés à leurs demeures respectives. "Notre devoir est d'apporter un réconfort, un soutien moral, financier indéfectible. Nous sommes revenues ici pour apporter des denrées alimentaires et des matériels pour une contribution. Et, nous renouvelons l'engagement de l'Etat, tout en souhaitant un retour à la normale", a relevé la Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng.



Accueil Envoyer à un ami Partager