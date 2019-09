VIDEO- Stade municipal de Mbacké saccagé : Ibrahima Diop vient d’être arrêté ce lundi, par la police

Ibrahima Diop, auteur du saccage du pan du mur du Stade de Mbacké vient d’être arrêté par la police de la localité. Ce dernier, avait en plus d’une réaction sur les ondes de la RFM, publié un audio via WhatsApp pour reconnaitre avoir participé à cet acte de vandalisme.



Ces aveux étaient suffisants pour que les membres de l’ODCAV de Mbacké déposent une plainte contre lui pour destruction de biens publics.

A retenir que ce stade municipal de Mbacké a été attaqué dans la nuit du dimanche par des individus qui ont détruit un pan du mur. Ce, après une déclaration du Khalife Général des Mourides, qui avait manifesté son souhait de voir l'infrastructure délocalisée, à cause de sa proximité avec les cimetières de Mboussobé.