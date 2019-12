VIDEO - THIONE NIANG : « EN AFRIQUE, IL Y A DU TRAVAIL ET DE L’ARGENT » Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 10:42 | | 0 commentaire(s)| Ancien responsable des jeunes démocrates aux États-Unis, proche de Barack Obama et du rappeur Akon, Thione Niang est de nouveau basé au Sénégal où il cultive des champs. Son projet : investir en Afrique et montrer le côté face du continent. Dans cette interview, il donne les raisons pour lesquelles il a décidé de quitter les Etats-Unis et parle de sa relation avec le rappeur américain, Akon.



Accueil Envoyer à un ami Partager