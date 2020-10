VIDEO: Taiba Ndiaye réclame de l'eau pour le développement de ses activités agricoles

Taiba Ndiaye est confronté à un problème d'eau pour le développement des activités agricoles. Les populations, disposant de terre, demandent la construction de forages et des routes pour éviter les accidents. D'après certains villageois approchés, il y a beaucoup de difficultés pour résister aux conditions de vie. Les habitants demandent à leur Maire, plus d'implication dans la gestion du village et de ses problèmes rencontrés au quotidien ( manque d'eau, d'électricité et des insfrastructures).