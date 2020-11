VIDEO / Thiès: Cité Lamy, laissée en rade par les autorités, ne veut plus être le "faiseur de roi" Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 05:20 | | 0 commentaire(s)| Cri du coeur de Cité Lamy. Le chômage, le manque d’infrastructures, l'éducation et beaucoup d'autres secteurs battent de l'aile. Pour une population de 16.000 âmes, la cité ne compte qu'une école élémentaire. Les populations reprochent aux autorités, de ne penser à elles qu'à l'approche des élections.

La menace est lancée, aucun politique n'aura gain de cause si elles ne sont pas aidées.



