VIDEO - Un basketteur américain met un dunk contre son camp !

Comme dans d’autres sports, il est possible de marquer contre son camp au basketball, notamment en cas de lutte acharnée au rebond, où un faux mouvement peut suffire à faire entrer le ballon dans le panier.



Rien de tout cela, cependant, ce week-end en NCAA, où Solomon Uyaelunmo a signé l’une des actions les plus improbables de l’année, alors que le ballon était remis en jeu dans son camp. Le jeune ailier, visiblement désorienté et surpris de se retrouver sans défenseur sur lui, est ainsi monté au dunk… dans son propre panier, sous le regard incrédule de ses coéquipiers. En cette veille de Noël, on ne se privera pas de déguster cette savoureuse séquence sans modération.