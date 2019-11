VIDEO - Une Marocaine qui s’est vu refuser l’accès à une maternité accouche dans la rue

Selon les médias mlocaux, la femme a dû accoucher dans la rue devant le centre hospitalier universitaire de Fès après que l’agent de sécurité lui a refusé l’accès au service de maternité. Une vidéo montrant la scène de l’accouchement est largement relayée sur les réseaux sociaux.



La vidéo publiée et relayée par les internautes montre la jeune maman entourée de plusieurs femmes qui l’ont assistée pour mettre au monde son enfant, dans des conditions difficiles. Aucune information n’a encore filtré sur l’état de santé de la femme et de son enfant.



Pour le moment, les raisons qui ont motivé le refus du personnel du service obstétrique du CHU de Fès d’admettre la patiente ne sont pas connues.



Les Marocains qui ont assisté dans l’obscurité à la scène ont exprimé une vive colère et ont interpellé les autorités du pays.