Accueil Envoyer Partager sur facebook VIDEO - Une Marocaine qui s’est vue refuser l’accès à une maternité accouche dans la rue Rédigé par Mamadou Mangane le 11 Novembre 2019 à 10:46 Une Marocaine a accouché dans la rue après que l’accès au service obstétrique du Centre hospitalier universitaire de Fès lui a été refusé. Interpellé par les citoyens qui ont assisté et diffusé la vidéo de l’accouchement, le ministère de la Santé n’a pas encore réagi à cette information.

Selon les médias mlocaux, la femme a dû accoucher dans la rue devant le centre hospitalier universitaire de Fès après que l’agent de sécurité lui a refusé l’accès au service de maternité. Une vidéo montrant la scène de l’accouchement est largement relayée sur les réseaux sociaux.



La vidéo publiée et relayée par les internautes montre la jeune maman entourée de plusieurs femmes qui l’ont assistée pour mettre au monde son enfant, dans des conditions difficiles. Aucune information n’a encore filtré sur l’état de santé de la femme et de son enfant.



Pour le moment, les raisons qui ont motivé le refus du personnel du service obstétrique du CHU de Fès d’admettre la patiente ne sont pas connues.



Les Marocains qui ont assisté dans l’obscurité à la scène ont exprimé une vive colère et ont interpellé les autorités du pays.

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Rwanda : Paul Kagame accusé d’espionnage…il répond à ces accusations ! Namibie: un touriste australien tué par un éléphant