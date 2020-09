VIDEO/ Une clientele de moins nantis s’habillent “Feugg Jaay” avec de vêtements de la haute classe Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 21:39 | | 0 commentaire(s)| “Les goûts et les couleurs ne se discutent pas”, a-t-on, l’habitude de dire. Une réalité vérifiée avec le choix de certains sénégalais de s’habiller avec la fripperie ou “Feugg Jaay”. Le commerce de ces habits a sa clientele spécifique, constituée en partie de la grande masse de moins nantis. Heureusement, constaté-t-on, cette catégorie sociale y trouve des vêtements de la haute classe, donnant une fois, bien repassés, entière satisfaction. Grand reportage…

D'après ces revendeurs, accrochés par Leral TV, certains sénégalais de fortune diverse, peuvent mieux s’habiller avec des prix abordables. “La clientèle est diverse. Mais, les habits pour femmes marchent le plus. Puisuqe, ces dernières font plus le marché que les hommes. N'empêche, nous demandons à l'Etat de nous comprendre advantage”, a émis comme souhait, un des commercants de la fripperie, tant convoitée.



Ainsi, ils trouvent que certains d'entre eux, à force d’être presents sur les loumas, ont fini par devenir des amis inséparables dans la vie réélle. Ils s’assistent et se partagent beaucoup de choses et se rendent mutuellement des visites. Alors qu'ils ne sont connus qu'à travers cette activité.



Et comme tout autre activité, le marché de la fripperie connaît ses difficules, liées très souvent aux interdits des marchés “louma”. Ayant comme unique source de revenus cette activité, ces commercants d’infortunes, venus de diverses localités du pays demandent le soutien et la comprehension des autorités étatiques.



S'engageant dans ce métier pour diverses raisons, ils précisent que, c'est tout une chaîne pour la distribution de la fripperie. De l’usine rassemblage à la distribution sur le marché, il y’ a pleusieurs intermédiaires qui interviennent. Mais, avec la pandémie de la Covid 19, un manque de clients à été noté.



Sur ce, les commercants peinent à remplir les poches.



Accueil Envoyer à un ami Partager