VIDEO - VAR sur l'affaire du TF1451/R: Qu’attend Sonko pour publier les comptes où ont transité les 46 milliards ?

VAR sur l'affaire du TF1451/R: Qu'attend Sonko pour publier les comptes où ont transité les 46 milliards ?

La Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite des 94 milliards de FCfa dans le dossier lu TF 1451/R, a tenu vendredi une conférence de presse au cours de laquelle, elle a indiqué qu’il n’y a eu aucun détournement de deniers publics dans ledit dossier. Elle a également annoncé que le dossier a été déposé sur la table du bureau de l’Assemblée nationale qui va décider de la suite. L’instant après, Ousmane Sonko a tenu une rencontre en parallèle, pour battre leurs arguments en brèche. Dans la foulée, le leader de Pastef a annoncé une plainte contre les membres de ladite commission et la saisine du doyen des juges d’instruction.



En attendant la suite qui sera réservé à ce dossier à rebondissements, il y a bien lieu de rafraîchir les mémoires sur ce que beaucoup semblent oublier de cette affaire. Il s’agit de l’histoire des 46 milliards de F CFA. Elle avait été évoquée par le même Ousmane Sonko, le 18 janvier 2019 lors d’un meeting à la place de l’Obsélisque. Le leader du Pastef réagissait suite à la diffusion d’un enregistrement audio qui le mettait en cause. « Par rapport à ce dossier d’ailleurs, je vais faire une révélation, parce que l’argumentaire qu’ils (les tenants du pouvoir) ont jusque-là défendu est qu’ils n’ont pas perçu les 94 milliards. A l’heure où je vous parle, les 46 milliards ont été encaissés et ils se les ont partagés. Que le procureur Serigne Bassirou Guèye, s’il est aussi responsable qu’il prétend et s’il est libre de ses actes, ouvre le dossier. Je lui dirai dans quelle banque ils ont fait ce qu’ils ont fait. La banque qui a payé les 46 milliards. Je lui donnerai le numéro des comptes bancaires et je lui donnerai le libellé », déclarait le leader du Pastef.



Entre-temps, Mamadou Mamour Diallo qui s’était prononcé pour la première fois, sur cette affaire, avait réfuté ses allégations. L’ancien directeur des Domaines avait déclaré que « l’Etat a payé très exactement 3 445 475 000 F Cfa, à ce jour ».



Aussi, dans ses propos, rapporté par L’Observateur, il avait invité les journalistes à demander à Ousmane Sonko d’apporter les preuves de ses allégations. « Qu’il le dise et qu’il apporte ses preuves », défiait-il ?



Qu’attend donc Sonko pour publier le nom de la banque qui a reçu les 46 milliards , les bénéficiaires, le numéro de compte, des chèques et autres documents y afférents dont il dit détenir ? Le peuple a tout simplement soif de vérité...

