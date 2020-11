VIDEO: Vécu et mystère de Cheikh Abdoul Khadre Jeylani: 'Borom Niaari Bamél Yi', Sultanil awliya'ou.. Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 17:44 | | 0 commentaire(s)| Leral TV a fait le déplacement à Ndiassane, pour se faire une idée du vécu et du mystère Cheikh Abdoul Khadre Jeylani, ''Borom niaari bamél yi'', Sultanil awliya'ou... L'érudit est considéré comme un être plus brillant que certains astres éteints, dont la Lune et le Soleil. Cheikh Abdoul Khadre Dieylani, natif de Bagdad, est un homme d'une sainteté et d'une dimension religieuse exceptionnelle. Sa naissance a été annoncée par plusieurs sachant d'autrefois. L'ancêtre de la famille Kounta de Ndiassane, digne héritier de Cheikh Abdoul Khadre Jeylani, a épousé les préceptes et principes islamiques. L’appellation de Sultanil awliya'ou, une grade attribuée par ses pairs, signifie le roi des Saints. Mais, l’homme de Dieu précise avoir beaucoup plus d’attributs.



