VIDEO - Veille de Tabaski: Les prix de l'oignon et de la pomme de terre flambent sur le marché Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 12:20 | | 0 commentaire(s)| Les prix de l’oignon et de la pomme de terre flambent sur le marché. Constat fait au marché Gueule-Tapée. Clients et commercants déplorent la cherté de ces denrées, une nécessité pour la préparation de succulents mets le jour de la Tabaski.



Ainsi, ils accusent les fournisseurs d’être à l’origine de cette flambée de prix. D’autres clients approchés par Leral, estiment que cette hausse pourrait liée à l’affluence des clients sur le marché. Mais, ils demandent à l’Etat d’appuyer les Sénégalais pour une facilitation et, à une baisse des prix.





