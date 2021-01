VIDEO/ Vente et production de meubles locaux: Le bois manque et la clientèle n’est pas au rendez-vous Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 21:44 | | 0 commentaire(s)| La production et la vente des meubles locaux connaissent des difficultés. Cette vente est contrainte par l’importation des meubles importés. Les revendeurs accrochés par Leral souffrent des effets de la Covid 19. D’après eux, la clientèle n’est plus au rendez-vous. Ainsi, ils appellent à l’appui des autorités pour disposer du bois et autres intrants.



