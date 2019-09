VIDEO - Xénophobie: l’Ambassade de l’Afrique du Sud au Sénégal, regrette

Cette flambée de violences en Afrique du Sud suscite inquiétude et colère dans plusieurs pays africains. Depuis le début des violences dirigées contre les étrangers, au moins sept personnes ont été tuées et près de 300 arrêtées. Des dizaines de magasins ont été détruits et des camions soupçonnés d’être conduits par des étrangers, ont également été brûlés.



Face à cette montée de la violence, la première secrétaire politique de l’Ambassade de la République d’Afrique du Sud au Sénégal, Levina Govender déplore ce qui se passe dans son pays et appelle à l’unité et au rassemblement des africains, pour conserver cet héritage de Nelson Mandela, qui a été l’un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale.