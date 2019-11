VIDEO - ZAHRA IYANE THIAM à l'atelier de mise en place du réseau des acteurs et collectivités territoriales pour l'économie sociale Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 15:11 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a présidé ce matin l'Atelier de mise en place du réseau des acteurs et collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. Une occasion pour annoncer l'élaboration en cours de la d'orientation sur l'économie sociale et solidaire.





