VITE DIT Indélicatesses

Le billet de Sidy DIOP Le billet de Sidy DIOP On n’en finira donc jamais avec ce virus protéiforme qui voyage à la vitesse du souffle et se propage si vite. On devrait, d’ailleurs, changer son nom et l’appeler Virus à très grande vitesse (Vtgv). Alors que l’on entrevoyait un reflux avec un niveau maîtrisé des contaminations, voilà que ça […] On n’en finira donc jamais avec ce virus protéiforme qui voyage à la vitesse du souffle et se propage si vite. On devrait, d’ailleurs, changer son nom et l’appeler Virus à très grande vitesse (Vtgv). Alors que l’on entrevoyait un reflux avec un niveau maîtrisé des contaminations, voilà que ça repart de plus belle. On parle déjà de «troisième vague». En attendant les suivantes. «Vivre avec le virus » n’a jamais été aussi vrai. Ou plutôt «vivre avec les virus». Car du virus qui a confiné Wuhan en Chine, il n’en reste que des variants (indien, amérindien, nigérian, breton, britannique…) plus contagieux les uns que les autres. Chez nous, pourtant, les gestes barrières sont un souvenir. Les masques sont devenus des lunettes opaques qui empêchent de voir la réalité. Les rassemblements multiples narguent un corps médical blasé. Au Sénégal, l’insouciance est un mets qui se mange en entrée, en plat et en dessert. Et même en rab. On trouvera toujours des illuminés pour mettre toutes nos indélicatesses sur le dos de Dieu.



