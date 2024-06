Vacances agricoles Patriotiques: Ngagne Demba Toure et la JPS comptent cultiver 2,5 hectares à Fass-Boye Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 01:18 | | 0 commentaire(s)|

La Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) compte bien repondre à l'appel de leur leader Ousmane Sonko durant les vacances 2024. En effet, le reponsable des jeunes, Ngagne demba Touré et son équipe ont effectué une visite de terrain, ce dimanche 23 juin 2024 à Fass-Boye dans le département de Tivaouane. La JPS nationale compte cultiver sur un périmètre maraîcher de 2,5 hectares, de la tomate, des aubergines, du gombo et du piment durant les grandes vacances scolaires de juillet à Octobre 2024, renseigne la note parcourue par Dakaractu.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Vacances-agricoles-Patri...

