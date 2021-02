Vaccination anti-covid-19 : L'Afrique du Sud lance sa campagne avec Jonhson et Jonhson et offre son million de doses d'AstraZeneca à l'UA. Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a démarré ce mercredi 17 février en Afrique du Sud. Le pays le plus touché d'Afrique avec 1,5 million de cas positifs et 48.313 décès, a lancé sa campagne avec le vaccin Janssen de la firme pharmaceutique Jonhson et Jonhson devenant ainsi le premier à l'utiliser. Le président Cyril Ramaphosa a été parmi les premiers à être vaccinés.



L'Afrique du Sud a commandé neuf millions de doses du vaccin de Jonhson et Jonhson efficace à 66% pour les formes bénignes et jusqu'à 85% pour les formes graves. Contrairement à la majorité des vaccins développés contre la pandémie qui nécessite deux injections, celui de Jonhson et Jonhson n'est administré qu'une seule fois.



Selon barrons.com lu à Dakaractu, son efficacité contre le variant sud-africain présent dans plus de 40 pays est prouvée. Ce qui n'était pas le cas avec le vaccin d'AstraZeneca qui ne s'est révélé efficace qu'à 22% contre la variante sud-africaine. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Afrique du Sud avait reporté sa campagne de vaccination. Qu'adviendra-t-il alors du million de doses d'AstraZeneca déjà acquis?



La voix de l'Amerique révèle qu'elles ont été offertes à l'Union africaine « pour les pays qui ont manifesté un intérêt pour l'acquisition du stock ». Ainsi, l'Afrique du Sud est sûre de ne pas jeter son argent par la fenêtre.

Rappelons que l'acquisition a été faite via Serum Institute of India à 5 dollars la dose, soit le double du prix concédé aux pays européens.

