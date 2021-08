Vaccination contre la Covid-19 : Impliquer les réseaux universitaires dans la sensibilisation Les experts du GRID estiment que pour convaincre les populations à adhérer à la stratégie vaccinale, une communication à valence positive et attractive devrait être portée par des réseaux d’universitaires et/ou par un comité scientifique indépendant et travaillant étroitement avec des relais issus des différentes franges de la société.

Ils soutiennent que la sensibilisation ne doit pas laisser en rade le nécessaire respect des gestes barrières dans l’attente d’un recul suffisant sur l’efficacité vaccinale.



Avant de préciser que la dimension de dépistage et de prise en charge démocratisée et décentralisée déjà amorcée devrait être poursuivie et élargie, en permettant par exemple à tous les acteurs tels que les officines de pharmacie (un réseau dense d’environ 1200 espaces de santé à l’accès gratuit) et les cabinets de soins dentaires, de participer à l’effort de dépistage.



Ce, laissent-ils entendre, à travers des tests de diagnostics rapides gratuits et des registres pour la traçabilité et la complétude des données à l’aide d’un seul système intégré de Gestion d’Information Sanitaire.



