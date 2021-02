Vaccination des Palestiniens : Quelques milliers de vaccins russes Spoutnik V arrivent en Cisjordanie

L’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui siège à Ramallah, en Cisjordanie occupée, avait commencé mardi à vacciner son personnel médical après avoir reçu des premières doses d’Israël, qui lui en a promis 5000 sur les millions reçues pour vacciner sa population.



Tergiversations



Or jeudi, après des jours de tergiversations et de rumeurs, 10 000 doses du vaccin russe Spoutnik V ont atterri à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, en Israël, pour être aussitôt acheminées en Cisjordanie, ont indiqué des responsables.



Dans un communiqué, le ministère local de la Santé a « remercié » la Russie pour ses doses qui permettront de vacciner « 5000 citoyens » palestiniens dans l’attente des quelque deux millions de doses commandées au total par les autorités locales à différents laboratoires, et de celles prévues dans le cadre du dispositif « Covax » d’aide aux pays ou régions les plus pauvres.



Le ministère local de la Santé a officiellement recensé environ 109 000 personnes contaminées par le virus, dont 1337 décès, en Cisjordanie occupée, où vivent 2,8 millions de Palestiniens. À Gaza, le mouvement islamiste Hamas au pouvoir a recensé 52 000 malades de la COVID-19, dont 527 décès.



Jeudi en fin de journée, le ministère de l’Intérieur à Gaza a d’ailleurs annoncé un allègement des mesures de confinement imposées fin décembre après une hausse subite du nombre de cas de coronavirus dans ce territoire sous blocus israélien.



« Le couvre-feu nocturne est dès à présent annulé, de même que les restrictions sur les sorties à l’extérieur les vendredi et samedi », a indiqué dans un communiqué le ministère, appelant les Gazaouis à « continuer de respecter des mesures de protection personnelles » (masque, distance). (AFP)



