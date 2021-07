Vaccination des enfants : l'ONU s'inquiète d'une « catastrophe absolue » Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 12:59 | | 0 commentaire(s)| En 2020, 40 millions d'enfants dans le monde n'ont pas été totalement vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Le retard accumulé et une levée trop rapide des restrictions sanitaires pourraient avoir des conséquences dramatiques, alerte, ce jeudi, l'organisation des Nations unies.







Une crise peut en cacher une autre. La pandémie de Covid-19 a entraîné un retard massif dans les programmes de vaccination infantile, alerte ce jeudi l'ONU. Si ce retard n'est pas rattrapé, une levée trop rapide des restrictions sanitaires pourrait entraîner une « catastrophe absolue », estime l'organisation.



La pandémie a forcé à détourner ressources et personnels vers la lutte contre le Covid. Nombre de services de soins ont ainsi dû fermer ou réduire leurs horaires. Les gens ont aussi été réticents à se déplacer de crainte de se contaminer, quand les mesures de confinement ne le leur interdisaient pas.

