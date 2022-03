Vaccins contre le Covid : Le Japon offre un lot additionnel de 300 mille doses Astrazeneca

La cérémonie a aussi été l’occasion de réceptionner les 80 unités restantes des 270 réfrigérateurs commandés par l’UnicefF et financés par le Japon. «Dès le début de la pandémie, le Japon a co-organisé avec l’Alliance Gavi en juin 2021 un sommet virtuel pour réunir des ressources financières nécessaires pour mettre d’importantes doses de vaccins à la disposition des pays à faible revenu. Parallèlement, le Japon a marqué sa présence aux côtés du Sénégal par des dons en équipements médicaux et en matériels de protection pour les personnels de santé. Il s’y ajoute un don de 270 réfrigérateurs, dont le premier lot de 180 unités a été remis au ministère au mois de décembre 2021 », a expliqué le Izawa Osamu.



L’ambassadeur Izawa a adressé des remerciements appuyés à l’Unicef pour son engagement aux côtés du Japon et du Sénégal, pour son rôle important de coordonnateur de l’Initiative Covax. «Sa bonne collaboration a permis de renforcer significativement les moyens logistiques », a –t-il ajouté.



«Alors que le Sénégal a fait des progrès significatifs dans la lutte contre le Covid-19, les efforts pour intensifier la vaccination dans son ensemble doivent être accélérés. A la mi-mars 2022, le Sénégal a vacciné environ 1,5 million de personnes avec une dose et plus d’un million avec les deux doses, ce qui ne représente que 6% de la population générale », lit-on dans le communiqué. Le Gouvernement, avec l’appui des partenaires, explore à l’heure actuelle les voies et moyens pour accélérer la vaccination dans le pays.



«S’il est important d’avoir une quantité toujours accrue de vaccins, il est tout aussi crucial de veiller à ce que leur déploiement soit prêt et que les communautés soient informées et éduquées sur la disponibilité, la sécurité et l'efficacité de ces vaccins », a pour sa part déclaré Silvia Danailov, représentante de l’Unicef au Sénégal.



Depuis le début de la crise de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement du Japon a fourni une aide d’urgence au Sénégal en mai 2020 avec un don initial de USD 2,6 millions - ayant permis à l'Unicef de donner un appui technique au gouvernement pour renforcer la gestion de la réponse à la Covid-19 et le système de santé et améliorer la couverture sanitaire universelle pour sa population.

Adou FAYE

Grâce à l'appui du Japon, le Sénégal a bénéficié par le biais du mécanisme Covax d'un lot additionnel de 300.000 doses de vaccins Astrazeneca. Selon un communiqué de presse, ces doses ont été officiellement réceptionnées au dépôt du Programme élargi de vaccination (Pev) à Dakar, en présence du Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale et de Izawa Osamu, ambassadeur du Japon, et des partenaires de Covax, dont l'Oms et l'Unicef.