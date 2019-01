Validation des parrainages : 5 admis d'office, 3 au second tour et 19 ajournés Le refrain était entonné à tout-va par des personnalités proches du pouvoir : on aura aux alentours de 5 candidats à la présidentielle du 24 février prochain. En tout cas, au rythme où vont les choses, on s'achemine tout droit vers un tel scénario. Ou, à tout le moins, à quelque chose du genre. En effet, selon des informations exclusives parvenues à Seneweb, le Conseil constitutionnel a validé, après plusieurs heures de délibération, 5 dossiers de candidats à la candidature sur les 27 qui étaient déposés au niveau de son greffe.



Macky, Sonko, Issa, Khalifa et Karim passent

Il s'agit de Macky Sall, président sortant et candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, qui a validé 62 689 parrains, Ousmane Sonko, candidat de Pastef qui passe avec 61 791 signatures, El Hadji Issa Sall, du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), qui valide 63 262 signatures, Khalifa Sall, candidat de la coalition "Taxawu Senegaal ak Khalifa", qui récolte 57 758 signatures et enfin Karim Meissa Wade, "Karim Président 2019" qui obtient 55 047 signatures valides.



Idy, Madické et Gakou gardent leurs chances

Quant aux candidats Idrissa Seck, leader de Rewmi, (57125 parrainages validés), Madické Niang (51 217) et Malick Gakou (45 834), ils sont autorisés par les "7 Sages", à apporter des corrections pour régulariser leurs dossiers de parrainages. Ils ont 48 heures pour s'y mettre.



19 candidats à la trappe

S'agissant des autres candidats, au nombre de 19, ils ont vu leurs dossiers purement et simplement rejetés pour "divers motifs". Pour rappel, soulignait le Conseil constitutionnel dans un communiqué publié le 29 décembre 2018, le nombre de parrainages d'électeurs récoltés et validés "ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures". Et d'expliquer que le candidat doit avoir 53 457 parrains validés soit 0, 8% du fichier électoral après traitement et au moins 7 régions qui totalisent 2000 parrains validés ou plus.









