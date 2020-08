Valorisation du tourisme local : L’ASPT expose sa stratégie marketing

En matinée de partage tenue ce mercredi 5 août 2020 à Dakar, l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, (ASPT) a échangé avec des acteurs touristiques sur la stratégie de marketing territorial des destinations du Sénégal, avec l'implication des collectivités territoriales.



Pape Mahawa Diouf, le Dg de l’Agence sénégalaise de promotion touristique, en marge d’une matinée d’échanges et de discussions, a revalorisé un produit touristique atout du Sénégal : « La marque Casamance »



Citant comparativement d’autres territoires en France, il a expliqué cette façon opportune de promouvoir l’attractivité du territoire.



Il est possible de valoriser les territoires d’accueil, d’investissement, comme l’ambitionne l’initiative « Taamou Sénégal », avec l’identité, l’attractivité de ces localités, il est possible de dupliquer cette expérience positive vers d’autres territoires, mais reconnaît-il, « ce rôle n’est pas celui de l’ASPT ».



Dans son intervention, Maodo Malick Mbaye, président de l’Association des élus départementaux a salué « le noble combat que mène l’ASPT , mais il doit être accentué sur les rapports entre les Sénégalais et l’hôtel ».