Véhicules administratifs: 30 milliards dépensés en 7 ans dans l’entretien des voitures Décidément, les véhicules administratifs ont coûté cher à l’Etat du Sénégal ces 7 dernières années. En plus de 125 milliards FCfa dépensés pour l’achat du carburant, l’Etat du Sénégal a aussi déboursé 30 milliards FCfa pour l'entretien et la réparation des voitures utilisées par les différents démembrements de l'administration, rapporte "Libération". Dans les détails, ce sont 2,9 milliards dépensés en 2012 ; 3,4 milliards en 2013 ; 4,8 milliards en 2014 ; 4,3 milliards en 2015 ; 4,4 milliards en 2016 ; 3,8 milliards en 2017 ; 5,3 milliards en 2018 et 1,4 milliards en 2019.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos